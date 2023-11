Don Giorgio Ferretti nuovo arcivescovo di Foggia, l'annuncio della diocesi di Frosinone

Don Giorgio Ferretti, sacerdote della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino attualmente impegnato "fidei donum" nell'arcidiocesi di Maputo, in Mozambico, è il nuovo arcivescovo di Foggia-Bovino. L'annuncio della nomina da parte di Papa Francesco è stato dato agli organismi diocesani, riuniti dal vescovo Ambrogio Spreafico, in contemporanea alla pubblicazione del bollettino della Santa Sede.

IL PROFILO

Don Giorgio è nato a Genova nel 1967, dove ha compiuto i suoi studi fino alla Laurea in Filosofia presso l’Università statale di Genova.

Nel 2004 ha conseguito a Roma la licenza in Teologia Dogmatica presso la Pontificia Università Urbaniana. Ordinato sacerdote il 6 novembre 2004 è membro associato della “Fraternità Missionaria clericale di Sant’Egidio”. «Don Giorgio è nella nostra Diocesi dal 2008 - si legge in una nota - dove è stato segretario del vescovo Ambrogio Spreafico e Parroco in solidum della Parrocchia Cattedrale di Santa Maria Assunta, della Santissima Annunziata e di San Benedetto in Frosinone, dal 2013 al 2016. E’ stato membro del Consiglio Pastorale Diocesano in quanto direttore dell’Ufficio Ecumenismo e dialogo della Diocesi e membro del Comitato etico della Asl di Frosinone. A Maputo, oltre a promuovere con generosità la vita parrocchiale in tutte le sue dimensioni, dalla catechesi alla liturgia, ha dato vita a molte iniziative di cura e aiuto verso i poveri, soprattutto i bambini e ragazzi di strada, coinvolgendo tante persone della parrocchia e della città. Auguriamo a don Giorgio ogni bene per il nuovo ministero che dovrà svolgere, perché possa continuare in quello spirito evangelico che coinvolge tutti e crea comunione e solidarietà, che ha caratterizzato il suo impegno come sacerdote fidei donum, e lo accompagniamo con la nostra preghiera».