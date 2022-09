Perugia oggi abbraccia il nuovo arcivescovo. La giornata di Ivan Maffeis

Inizierà oggi il ministero episcopale di monsignor Ivan Maffeis, nuovo arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il tredicesimo, che succede al cardinale Gualtiero Bassetti. Sarà proprio l’ex presidente della Cei a presiedere, insieme al vescovo e amministratore diocesano monsignor Marco Salvi, il momento principale della prima giornata tutta perugina di Maffeis, una solenne celebrazione eucaristica che si terrà alle 16 nella cattedrale di San Lorenzo. Con-consacrante sarà anche l’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, mentre più di trenta saranno gli arcivescovi e i vescovi concelebranti e due i porporati, i cardinali Ennio Antonelli, già arcivescovo di Perugia, e Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze. Tra i presuli ci saranno i monsignori Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Ceu, Luigi Bressan, arcivescovo emerito di Trento, Nunzio Galantino, presidente dell’amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, Mariano Crociata, vescovo di Latina, e Stefano Russo, vescovo di Velletri-Segni, entrambi già segretari generali della Cei, Guerino Di Tora, vescovo ausiliare emerito di Roma, i predecessori di Maffeis alla direzione dell’Ufficio Cei per le comunicazioni sociali Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Domenico Pompili, vescovo eletto di Verona, Paulo Diocisio Lachovicz, esarca apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia.

TANTI INCONTRI

L’affluenza sarà corposa e sono stati previsti oltre mille posti a sedere tra quelli allestiti nel duomo, in piazza IV Novembre e alla sala dei Notari, dove ci sarà un maxi schermo. Solo duecento fedeli arriveranno da Trentino. Dalla sua terra, sarà donata da monsignor Tisi a Maffeis una teca con reliquie del patrono san Vigilio e dei santi Sisinio, Martirio e Alessandro, tre evangelizzatori cappadoci giunti in Trentino sul finire del IV secolo. Il corposo programma della prima giornata perugina di Maffei, prevede prima della celebrazione un incontro con i rappresentanti delle istituzioni: il sindaco Andrea Romizi, la presidente della Regione Donatella Tesei, della Provincia Stefania Proietti e vari altri sindaci del territorio dell’archidiocesi. Stamani Maffeis alle 10 farà tappa alla basilica-abbazia di Monte Corona, poi incontrerà i giovani dell’unità pastorale San Giovanni Paolo II di Prepo, e infine gli ospiti e volontari del Villaggio della Carità, pranzando alla mensa Don Gualtiero attivata dalla Caritas di recente