Va a trovare un amico ai domiciliari per droga e porta con sé cocaina: arrestato

Era agli arresti domiciliari ma aveva ricevuto un amico, il quale aveva con sé 21 dosi di cocaina. Lo hanno sorpreso i carabinieri della stazione di Ceccano che stavano effettuando uno dei consueti controlli delle persone sottoposte agli arresti domiciliari.

All’interno dell’appartamento del soggetto detenuto per spaccio di sostanze stupefacenti, c'era un altro individuo gravato da precedenti per droga, la presenza del quale non era in alcun modo autorizzata.

I militari hanno deciso di perquisire nell’immediatezza l'ospite, rinvenendo, in un tovagliolo riposto nella tasca del suo pantalone, 21 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 6 grammi, oltre a diverse banconote da 20 euro.

I carabinieri lo hanno poi portato presso la sua abitazione, dove hanno trovato anche 2 bilancini di precisione, utilizzati per il confezionamento delle dosi, ancora intrisi di sostanza stupefacente.

E' scattato l'arresto e dopo il processo per direttissima l'uomo, 38 anni, è stato trasferito presso la casa circondariale di Frosinone.