Domenica ecologica a Frosinone tra sportivi e danzatrici

Seconda domenica ecologica a Frosinone agevolata dal bel tempo. In via Aldo Moro si sono riversate soprattutto famiglie con bambini, persone in bici o monopattino e tanta gente che finalmente ha potuto godere della città senza macchine a motore. Danzatrici di "pizzica", il tipico ballo salentino, hanno animato l'atmosfera. Qualcuno ha storto il naso perché molti negozi erano chiusi. La Polizia locale ha sorvegliato gli accessi. La prossima domenica senza traffico è prevista per il 10 marzo.

