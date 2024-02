Domenica 25 Febbraio 2024, 08:18

Nella seconda domenica ecologica Frosinone torna a "respirare". Oggi è previsto il blocco del traffico programmato nell'ambito delle iniziative volte a contrastare l'inquinamento e a sensibilizzare i cittadini su una Frosinone con una possibile mobilità differente. Dalle 8 alle 18 tutte le auto (escluse quelle ad alimentazione elettrica ed ibrida) non potranno circolare all'interno della consueta zona a traffico limitato opportunamente segnalate ai varchi di accesso. Divieto di transito anche per i mezzi pesanti, maggiori di 3,5 tonnellate, sul tratto urbano di Corso Volsci (ex Monti Lepini). Sarà possibile accedere nell'area interdetta al traffico solo per raggiungere le aree di parcheggio da dove partono le navette.

Le zone raggiungibili sono piazza Salvo D'Acquisto, piazza Falcone e Borsellino (piazzale antistante la villa comunale), piazza Martiri delle Foibe (parcheggio Questura in via Vado del Tufo), piazza Sandro Pertini. La polizia locale eseguirà i controlli con sanzioni previste di 87 euro per chi non rispetta i divieti. Intanto l'aria è tornata respirabile. Dopo settimane di valori di Pm 10 (polveri sottili) costantemente sopra i limiti da un paio di giorni i valori di inquinamento sono rientrati. Il vento e la pioggia hanno spazzato via lo smog e gli ultimi rilevamenti della centralina Arpa di via Puccini segnalano la presenza di appena 24 microgrammi di Pm 10 al metro cubo rispetto al limite massimo di 50. Condizioni di un ritorno alla normalità che, stante alle previsioni, dovrebbero perdurare anche durante la settimana che sta per iniziare. Al momento Frosinone ha superato i limiti dall'inizio dell'anno per ben 34 giornate. Il limite massimo raggiungibile è di 35. Bastano appena due giorni di superamento ed il capoluogo ciociaro entrerà di fatto, anche nel 2024, tra le città più inquinate d'Italia e fuori norma (Ceccano è già oltre con 39 superamenti).Dall'inizio di gennaio il primo cittadino Riccardo Mastrangeli continua ad emanare ordinanze per limitare l'uso di auto più inquinanti, ridurre l'uso dei riscaldamenti oltre ad altri divieti senza però che nessuna di queste disposizioni riesca ad essere realmente efficace e a risolvere il problema come invece una semplice perturbazione. Ma la domenica ecologica è indetta anche al fine di educare i residenti a vivere la città in maniera diversa. «Il comune di Frosinone ha spiegato il sindaco - intende continuare a promuovere comportamenti virtuosi, a favore dell'ecosistema, in collaborazione con i cittadini, per tutelare la salute della collettività. Nel corso delle domeniche ecologiche si terranno anche eventi pensati per vivere la città valorizzando la socializzazione, il divertimento e lo sport». Proprio quest'ultimo, oggi, sarà da protagonista. In via Aldo Moro, una serie di iniziative organizzate da Omnia fitness ci sarà la possibilità di partecipare a lezioni dimostrative di pizzica, danza hip hop e di rowing (canottaggio indoor), oltre che di chiedere consigli personalizzati, su benessere e stili di vita, ai trainer specializzati presenti. Prossima domenica ecologica prevista il 10 marzo.Gianpaolo Russo