Sabato 23 Marzo 2024, 23:35

Stop alle auto domani, domenica 24 marzo, nella Capitale. Il blocco del traffico sarà conseguenza della quinta e ultima domenica ecologica calendarizzata dal Campidoglio.

Il provvedimento

Il provvedimento stabilisce che i mezzi più inquinanti non potranno circolare all’interno della Ztl fascia Verde, dove lo stop è in programma all’interno di due tranche orarie. Si parte al mattino, tra le 7.30 e le 12.30 e si prosegue poi nel pomeriggio tra le 16.30 e le 20. 30. Le restrizioni non riguarderanno le auto a benzina Euro 6, ma anche le vetture elettriche e quelle ibride. Nessun divieto neppure per i veicoli alimentati a Gpl, metano o Bi Fuel. Non sono interessati al provvedimento - come si legge nel portale del Comune - pure «i mezzi con il contrassegno disabili», i veicoli dei servizi sharing, i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi da Euro 2 in poi e i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi. Via libera ai «veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza sociale, soccorso - anche stradale e trasporto salme». Circolazione garantita a taxi ed Ncc purché dotati di «concessioni comunali», ma anche a mezzi adibiti a «servizi manutentivi di pronto intervento e pubblica utilità». Dall’elenco dei divieti esclusi anche i mezzi che si occupano di «trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico-ambientale, gestione emergenziale del verde, protezione civile e intervento urgente di ripristino del decoro urbano». Utilizzabili anche i veicoli in sharing.

L'evento

Ma la domenica ecologica, complice l’avvento della primavera, sarà anche l’occasione, per trascorrere una giornata nel centro storico. In via dei Fori imperiali, l’associazione Ri-generiamoci ha organizzato una manifestazione dedicata ai giochi di strada, l’iniziativa per far conoscere ai bambini i passatempi di una volta e magari condividere le attività con i genitori.Appuntamento in piazza, allora, dalle 10 alle 17, quando ci si potrà cimentare con il tiro alla fune, la dama, gli scacchi, la campana. Ma anche il ruba bandiera, il tiro al barattolo o le intramontabili palla avvelenata e palla prigioniera. Giochi e tanto intrattenimento «con gli artisti delle bolle di sapone, il truccabimbi, il carro dei comici, il pattinatore acrobatico». E soprattutto con un mago abilissimo con le carte, spiegano dall’associazione «che se ne va in giro con il suo teatrino viaggiante, pronto a stupire chiunque incontri». I suoi spettacoli alle 10.30, alle 12.30, alle 14.30 e alle 16.