Mercoledì 12 Luglio 2023, 09:41 - Ultimo aggiornamento: 09:42

Liceo scientifico "Leonardo Da Vinci" di Sora: un istituto d'eccellenza. Quattro gli studenti che hanno conseguito la maturità con la lode. «È incredibile quanto velocemente siano passati questi cinque anni - afferma Alessio Cucchi della VD -. Anni di impegno e dedizione ma anche di crescita e di stupende amicizie, che sicuramente avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Aver potuto concludere questo percorso nel miglior modo possibile, poi, rappresenta un'immensa soddisfazione, che ripaga ogni ora di lavoro e di sacrifici. Dopo questo risultato non posso, dunque, che avere la giusta carica per affrontare il futuro che mi aspetta, che spero sarà altrettanto proficuo e ricco di sorprese».

LA GIOIA

Ai suoi insegnanti va il pensiero di Enea Trombetta della VC: «Gioia e soddisfazione per la conclusione di un percorso fatto di impegno e passione per lo studio, trasmessi dai professori e dall'ambiente scolastico». La conoscenza come progresso per dare vita ad un mondo migliore. È questo il motto di Angelo Vincenzo Carnevale della VB: «Si è concluso un magnifico viaggio, fatto da persone che porterò sempre dentro di me, tanti sacrifici e notti insonni. Sono molto orgoglioso del percorso che ho scelto, di ciò che ho imparato e del risultato finale che ripaga non solo il mio impegno ma anche la mia attenzione data alla cultura. Oggi l'unica forza che gli uomini possiedono per cambiare il mondo e per distinguersi dagli altri risiede proprio nella conoscenza, grazie a cui possono destreggiarsi negli ambienti più oscuri e migliorare sempre se stessi». Gratitudine verso i compagni e tutti gli insegnanti per Chiara Di Pescosolido della VA: «Al termine di questi cinque anni non penso sia possibile parlare di un percorso privo di difficoltà. Chi dice che il liceo è "una passeggiata", o ancora "un crescendo di divertimento", molto probabilmente non è riuscito a vivere a pieno questa esperienza complessa e semplice allo stesso tempo. Conservo nel cuore un ricordo inestimabile della mia esperienza al liceo scientifico Da Vinci, al termine della quale mi rendo conto che nessun'altra scelta alternativa si sarebbe rivelata più adatta alla mia persona e ai miei sogni futuri».