Mondo del lavoro: percorsi di studio per preparare i professionisti del domani

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con TIVOLI FORMA S.R.L.

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con TIVOLI FORMA S.R.L.

La Tivoli Forma S.r.l. Unipersonale è una società che si occupa di formazione con sede a Tivoli e con socio unico il Comune di Tivoli, sita nello splendido edificio dell’antico convento all’interno del parco “E. Segrè” (ex parco Rosmini), un’area verde nel cuore della città di Tivoli.

La scuola superiore di Istruzione e Formazione Professionale “Antonio Rosmini” rappresenta un’eccellenza nel panorama della formazione professionale regionale. Presente sul territorio della Valle dell’Aniene con tre sedi operative, Tivoli, Villa Adriana e Palestrina con 44 corsi e oltre 1.100 studenti, è attualmente una delle più grandi scuole di formazione professionale operante nella Regione Lazio che promuove percorsi studio rivolti ai giovani dai 14 ai 18 anni.

Forte della pluridecennale esperienza, attualmente vanta un’offerta formativa veramente completa che spazia dai tradizionali campi della formazione professionale (finanziata da Regione Lazio ed Unione Europea) a quelli della formazione specializzata, in forte sviluppo, perché rispondenti alle emergenti esigenze lavorative e di mercato. La scuola, dunque, offre due opportunità formative: la formazione valida per l’assolvimento dell’obbligo scolastico rappresentata dall’I.I. e F.P. “Antonio Rosmini” e l’alta formazione per aziende, professionisti e pubblica amministrazione e laureati/diplomati, erogata dalla Tivoli Forma Academy.

Sviluppo e crescita delle soft skills grazie alla formazione

Inaugurata nel 2017, la Tivoli Forma Academy propone al territorio un’offerta formativa di alto livello in grado di sviluppare competenze e know how specifici con l’obiettivo, ambizioso, di creare un circuito virtuoso che favorisca lo sviluppo del territorio.

Le attività formative del Rosmini, invece, sono gratuite e consentono agli allievi e allieve di assolvere l’obbligo di istruzione all’interno del sistema integrato di istruzione e formazione (IeFP).

Nell’ambito dell’obbligo scolastico offre percorsi di studio triennali di qualifica professionale ed il quarto anno di specializzazione che permette di ottenere il diploma professionale e l’abilitazione all’esercizio d’impresa del settore di appartenenza.

La presenza dei percorsi di formazione professionale nel territorio tiburtino è un’opportunità aggiuntiva rispetto all’offerta di percorsi tradizionali dell’istruzione superiore che, spesso, per durata e modalità, non riescono a rispondere alle complesse e diversificate esigenze formative degli adolescenti.

I Corsi proposti sono: Settore Benessere Estetista e Acconciatore, Settore Ristorazione Cuoco, Settore Meccanico d’auto e moto, Settore Informatico, Settore Moda, Settore Elettricisti e Percorsi Formativi Individualizzati (PFI).

Un portafoglio professionale da spendere nel mondo del lavoro

Le metodologie didattiche utilizzate privilegiano un approccio attivo: esercitazioni pratiche di laboratorio, stage, tirocini formativi, impresa simulata. Il gruppo di lavoro, ciascuno per le proprie competenze specifiche, segue con attenzione ogni singolo allievo nel corso degli anni. I percorsi forniscono competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro o nel proseguimento degli studi.

L’alternanza scuola/lavoro è una delle modalità formative privilegiate dalla formazione professionale nel sistema duale: le imprese rappresentano, infatti, un contesto di apprendimento fondamentale per rendere efficace il processo formativo.

A partire dal secondo anno, ogni corso prevede un periodo di stage formativo. La TivoliForma è convenzionata con la gran parte delle aziende del territorio che operano nei diversi settori e che collaborano ai progetti e accolgono gli allievi offrendo loro ottime possibilità formative e interessanti prospettive di inserimento lavorativo. Lo stage garantisce i risultati migliori soprattutto se l’esperienza in azienda è integrata con momenti di riflessione e di elaborazione: nella fase iniziale di preparazione allo stage è fondamentale, quindi, far riflettere l’allievo sulle aspettative ed è necessario definire gli obiettivi, le attività dello stage e gli aspetti di carattere organizzativo con l’azienda.pec

La Tivoli Forma S.r.l. Unipersonale, dunque, è un importante riferimento sia nell’ambito della formazione obbligatoria, sia nella nuova sfida dell’Alta formazione, contribuendo come partner allo sviluppo economico e sociale del territorio.