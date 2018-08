«Una denuncia e una richiesta di sequestro dell'allevamento. È quanto è stato presentato questa mattina - riferisce

una nota - alla procura della repubblica di Frosinone dal presidente nazionale di Aidaa Lorenzo Croce, in seguito all'ennesimo ritrovamento di un animale morto di inedia e lasciato al suolo per ore all'interno dell'allevamento di proprietà di un novantenne a Morolo in provincia di Frosinone».



«Si tratta dell'ennesimo animale (in questo caso maiale, ma in passato era toccato a mucche ed altri animali) lasciato morire e la cui carcassa viene lasciata sul terreno a marcire - afferma Lorenzo Croce, presidente nazionale

di Aidaa - crediamo che questa volta con il maiale morto nello scorso fine settimana si sia superato il limite. Ci chiediamo come mai la veterinaria pubblica, i forestali o i Nas dei carabinieri non siano ancora intervenuti in

questa situazione. È il momento di dire basta e noi faremo di tutto perché questi animali subito trovino una nuova casa e che il 'nonninò sia messo in condizioni di non nuocere più ai suoi animali».

Marted├Č 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA