Salmonella in Svezia, abbattute quasi due milioni di galline

Giovedì 9 Novembre 2023, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 12:42

A causa della diffusione della salmonella tra le galline d'allevamento in Svezia, le autorità hanno ordinato un'ampia operazione di abbattimento. Negli ultimi dodici mesi, sono state abbattute circa 1,7 milioni di galline nel tentativo di contenere la diffusione della malattia. L'allevamento CA Cedergren, situato nella regione di Kalmar nel sud del Paese, è stato particolarmente colpito. Inizialmente, si è cercato di abbattere solo le galline nei capannoni contaminati, ma questa strategia non ha funzionato, come affermato da Katharina Gielen, responsabile del controllo delle infezioni presso l'Ente svedese per l'agricoltura. «Abbiamo tentato di sanificare i pollai infetti, ma le nostre procedure sono risultate inefficaci, con vari problemi di reinfezione», ha dichiarato Gielen, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa TT. «Questa variante di salmonella è internazionalmente nota per la sua resistenza alla disinfezione. Ora dobbiamo sperimentare approcci differenti», ha aggiunto. L'allevamento CA Cedergren, prima dell'abbattimento, era il principale produttore di uova in Svezia, contribuendo a circa il 20% della produzione totale di uova nel paese. La Svezia è nota a livello internazionale per i suoi bassi tassi di salmonella, con stime che indicano una percentuale di contaminazione da salmonella negli alimenti e negli animali destinati alla produzione alimentare inferiore all'1%.