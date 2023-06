La forza di un allevamento responsabile

Al giorno d’oggi prestiamo tutti molta più attenzione alla provenienza del cibo, soprattutto quando si parla di carne: per questo motivo sempre più persone si affidano a rivenditori di fiducia.

Una certezza, sotto questo punto di vista, è rappresentata dall’Avicola Ternana, un’azienda a conduzione familiare con oltre 50 anni di esperienza, durante i quali è cresciuta affermandosi come una realtà consolidata e riconosciuta nel settore, grazie alla passione per il lavoro e, soprattutto, al rispetto nei confronti degli animali che diventa non solo valore intrinseco del gruppo ma anche garanzia di qualità certificata.

Questo è il segreto del successo dell’azienda fondata negli anni ‘70 da Carlo Trappetti a Terni, da sempre capace di combinare la gestione familiare - che permette un rapporto più diretto con i clienti, offrendo loro servizi personalizzati in base alle esigenze - e la professionalità delle grandi aziende, testimoniata dalla costante ricerca di nuove soluzioni e tecnologie per migliorare l’attività senza perdere di vista la tradizione e i valori che ne hanno decretato l’iniziale successo.



Qualità dei prodotti nel rispetto degli animali

Tra le più grandi aziende di settore nel centro Italia, Avicola Ternana presenta un allevamento responsabile che include animali avicoli, curati e allevati secondo i più alti standard di qualità e igiene in zone collinari, lontano dalle industrie e svezzati a terra: dai polli ai piccioni, dagli animali venatori ai tacchini, dalle faraone ai galli, dalle galline ai capponi passando per quaglie, conigli e anatidi. La grande varietà permette ai clienti – siano essi rivenditori o allevatori – di trovare, con l’ausilio di un personale sempre molto disponibile e competente, le soluzioni migliori per le proprie esigenze.

Pur trattandosi di un’attività a conduzione familiare l’Avicola Ternana non ha mai smesso di innovarsi, tutt’altro: parte del suo successo è dovuto alla loro abilità nel coniugare la tradizione con le ultime tecnologie, rinnovando le proprie strutture per rimanere al passo con i tempi. Nell’azienda della famiglia Trappetti è anche possibile acquistare attrezzature per l’avicoltura: spiumatrici, molini, incubatrici per uova e gabbie per polli e conigli – e mangimi di altissima qualità.

Tutto il necessario per l’apicoltura

L’Avicola Ternana non si occupa solo del settore avicolo. All’interno dell’azienda è presente anche un punto vendita fornitissimo che rappresenta la soluzione perfetta per gli apicoltori, o aspiranti tali. Il personale altamente qualificato guida i clienti nella scelta dei prodotti – che includono arnie, portasciami, abbigliamento consono, accessori, attrezzature da laboratorio, trattamenti per prevenire le malattie, nutrimenti e integratori – più adatti alle loro specifiche esigenze, per supportare le fondamentali attività in apiario e tutelare il nostro ecosistema e la sua biodiversità.

L’azienda della famiglia Trappetti propone anche una serie di servizi per facilitare il lavoro degli apicoltori e rendere più efficace la produzione di miele, garantendo la massima resa e salute delle api. Tra i vari servizi ci sono la conversione della cera in fogli cerei, fondamentale per costruire i favi; la possibilità di affittare smielatori per la raccolta del miele e di sfruttare il servizio di banca dati apistica, che permette di registrare le informazioni relative ai propri apiari, come i censimenti, le movimentazioni e la registrazione di essi, utile a tenere sotto controllo la salute delle api. Il team dell’Avicola Ternana è inoltre sempre disponibile a offrire consigli su come ottenere i finanziamenti dei bandi regionali e su come migliorare il proprio lavoro.

Ancora: per tutti i curiosi del mondo delle api, l’Avicola Ternana offre corsi – sia base che intermedi - di apicoltura tenuti da un dottore agronomo professionista. Il costo del corso è di 250 € per i partecipanti singoli - o 200 € cadauno per persone appartenenti allo stesso nucleo familiare - e si compone di 16 lezioni a cadenza quindicinale che approfondiscono aspetti teorici e pratici del settore. Inoltre, partecipandovi è possibile acquistare un pacchetto personalizzato di attrezzature da apicoltore a un prezzo ridotto.

Infine è possibile prenotare una visita guidata in apiario durante la quale si può osservare come vivono e lavorano le api: la soluzione ideale per adulti e bambini da sempre affascinati da questi formidabili e fondamentali insetti. Tale esperienza può essere fatta sia in giornate aperte a tutti, o programmata con le scuole.



Dal negozio al corso di potatura per gli ulivi: un’offerta varia ed esclusiva

All’interno del fornitissimo negozio dell'azienda è possibile trovare anche attrezzature zootecniche per il benessere degli animali, mangimi di vario tipo per ogni esigenza nutrizionale, fertilizzanti per l'orto, prodotti biologici per la cura delle piante, articoli per la casa, per il giardinaggio e articoli di ferramenta. Per tutti i fieri possessori di animali a quattro zampe, l’Avicola Ternana offre anche una serie di articoli come cibo, accessori e prodotti per l’igiene.

Altra attività molto interessante offerta dall’azienda è il corso di potatura e cura degli ulivi, una delle piante simbolo dell’Italia e che dà vita a uno dei prodotti agricoli più importanti e pregiati al mondo, ma che necessità delle giuste tecniche per rimanere in salute e offrire un prodotto di maggiore qualità.



Avicola Ternana si trova a Terni, in via Gianni Caproni 43. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.avicolaternana.it. In alternativa, si può contattare l’azienda via mail all’indirizzo info@avicolaternana.it o chiamare i numeri 0744/241673 e 342/5183690.