Uova, la qualità tra progresso e sostenibilità

Da sempre alimento fondamentale nella dieta dell’uomo, le uova sono ancora oggi un vero e proprio tesoro: un concentrato di proteine di alta qualità, vitamine, minerali e altri nutrienti essenziali per il nostro organismo. Questo le rende uno degli alimenti più completi in assoluto dal punto di vista nutrizionale.



Un alimento ricco di proprietà e versatile

A livello di micronutrienti, le uova rivelano una importante funzione antiossidante, grazie ai carotenoidi e alla vitamina A. Al contempo, sono una delle poche fonti alimentari naturali di vitamina D, necessaria per la salute delle ossa e per l'assorbimento del calcio, nonché toccasana per il sistema immunitario.

Ma le uova contengono anche vitamina E, vitamina K e un'ampia gamma di vitamine del gruppo B, così come minerali. A renderle uno degli alimenti più apprezzati e utilizzati sulle tavole di tutto il mondo concorre, ovviamente, anche la loro infinita versatilità in cucina, con un numero praticamente infinito di pietanze, ricette e piatti che lo vedono protagonista, o elemento essenziale.



Qualità, innovazione e sostenibilità come priorità

Qualunque sia l’utilizzo che se ne fa, requisito fondamentale quanto si parla di uova è la qualità del prodotto e la sicurezza della sua provenienza. Per comprendere quanto tale fattore sia decisivo, basti pensare che le differenti modalità di allevamento e l’alimentazione sana e controllata influiscono sulla composizione nutrizionale di ogni uovo. Per questo motivo, è consigliabile scegliere uova da fonti affidabili e sostenibili, dove il benessere animale è una priorità.

Ben conscia di queste verità, Fattore Umbro, start up innovativa che da oltre 50 anni rappresenta un’eccellenza del settore dell’allevamento avicolo rurale, permea la propria mission su temi cardine come quelli della filiera corta, controllata e tracciabile, dell’innovazione e della sostenibilità.

Lavorare a “metro zero”

Obiettivi che il marchio persegue per le sue linee di uova fresche in guscio da allevamento a terra e biologico, operando oltre il km zero e impostando la propria filosofia sul “metro zero”, ma anche raccontando il suo legame con l’Umbria, l’amore per il territorio e la storicità di un mestiere che, oggi, si coniuga in modo indissolubile all’innovazione.

In tal senso, il nuovo centro di selezione e confezionamento delle uova è posizionato proprio in maniera baricentrica rispetto agli allevamenti delle galline. Un’impostazione attenta all’ambiente e alla qualità del prodotto, che permette di abbattere le emissioni di CO2 e, dopo una prima cernita in loco, consente di trasferire le uova in tempi rapidissimi al centro di selezione per la fase di pesatura, selezione e confezionamento.

Garanzia della qualità dell’aria e del territorio è anche l’apiario che l’azienda ha voluto fortemente installare nei propri terreni di allevamento e produzione, per il monitoraggio dell’aria. Il forte legame delle api con l’ambiente che le ospita le rende, infatti, ottimi indicatori dello stato di salute dell’area. Vere e proprie “sentinelle ecologiche”, le api, così come la qualità del miele che producono, sono la migliore testimonianza possibile dall’ambiente sano in cui vivono le galline.



Filiera controllata e trasparente

La qualità della filiera passa, inevitabilmente dalla cura delle galline, nutrite solo con cereali NO OGM. Ma perché si riscopra ancora più trasparente e certificata, oltre al codice di tracciabilità richiesto per legge, grazie alla tecnologia blockchain, Fattore Umbro appone sul guscio di ogni uovo, l’identificativo del gruppo di galline di provenienza.

La massima trasparenza dei prodotti è garantita, poi, dal QR-code applicato su ogni confezione, che permette di risalire all’intera storia di ogni uovo, conoscere il luogo e il capannone esatto di provenienza, il giorno di deposizione, la data di scadenza e tante altre curiosità.



Da sempre sostenibile

Da sempre centrale nella filosofia di Fattore Umbro, la sostenibilità del marchio è guidata dal rispetto per l’ambiente, che rivive in ogni aspetto dell’organizzazione aziendale e degli allevamenti. Immersa nella campagna umbra, a poca distanza dal borgo medievale di Quadrelli, attorniata dai Monti Martani e dalle antiche fonti delle acque Sangemini, l’azienda agricola è circondata da uliveti e campi coltivati a cereali, con la produzione energetica affidata ai pannelli fotovoltaici con cui si è scelto di dotare i tetti dello stabilimento.

La sostenibilità passa, inoltre, da un rispetto massimo per l’ambiente, che vede Fattore Umbro confezionare le proprie uova direttamente in Umbria, servendosi di confezioni realizzate in polpa di legno, con materiali riciclati e 100% riciclabili. Per maggiori informazioni sulla realtà e i prodotti proposti da Fattore Umbro è possibile visitare il sito internet www.fattoreumbro.it . Info e aggiornamenti anche via mail a info@fattoreumbro.it e telefono 0744.1950013.