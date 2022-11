Maltempo, strade allagate e disagi. A Cassino crollata impalcatura di un cantiere

Strade allagate e alberi strada. L'ondata di maltempo, come annunciato, si è fatta sentire in provincia di Frosinone. Si è rischiato grosso a Cassino, in un vicolo di via Vincenzo Grosso, dove parte dell'impalcatura di un cantiere di un palazzo, a causa delle violente raffiche di vento, è caduta su un'abitazione confinante. Per fortuna nel cantiere non c'erano operai al lavoro e nella casa su cui sono crollati ponteggi non c'era nessuno. I residenti hanno allertato vigili del fuoco e carabinieri. Sempre a Cassino in via Selvone sono caduti in stada un palo della corrente e alcuni alberi.

Disagi alla viabilità invece nel frusinate. In particolare sulla strada statale 155, nel tratto tra il capoluogo e la frazione di Tecchiena, ci sono registrati pesanti rallentamenti alla viabilità a causa degli allagamenti. Allagamenti anche nella zona Colleprata ad Alatri. Ad Anagni disagi sulla Casilina e allertato il gruppo locale della protezione civile per la zona della Calzatora soggetta da anni al problema delle frane. A Ceccano allagato il sottoponte autostradale in via Marano.

Crollato un albero nella Casa della Salute di Pontecorvo.

A causa dell'allerta maltempo il sindaci di quasi tutti i Comuni della provincia hanno deciso di tenere chiuse le scuole.