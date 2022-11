Maltempo, arriva la prima neve a Campo Staffi: le immagini dal Rifugio Viperella

Prima nevicata a Campo Staffi (Frosinone). Le previsioni circa l’arrivo della neve sulla stazione sciistica di Campo Staffi sono state rispettate. Le suggestive immagini dei primi fiocchi sono state catturate e postate sui social da Luana Testa, del Rifugio Viperella, che oggi pomeriggio ha dato il benvenuto alla prima spolverata sulle montagne di Filettino, a quota 1700 metri. Grazie al calo delle temperature, scese di un grado sotto lo zero, il paesaggio si è tinto di bianco lasciando ben sperare in una stagione di precipitazioni abbondanti per la gioia degli appassionati di sport invernali. La prima neve e il freddo sono stati accompagnati da forti raffiche di vento.