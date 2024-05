India, tempo impazzito: in una settimana forte caldo, poi pioggia e allagamenti e infine tempesta di polvere

Maltempo in India nell'ultima settimana: prima forte caldo per cinque giorni a Gujarat, Rajasthan e ovest Madhya Pradesh; poi forti piogge a Calcutta, nell'India orientale; infine oggi tempesta di polvere, venti, fulmini e tuoni, a Mumbai. Il Centro Meteorologico Regionale (Rmc) ha emesso un allarme giallo per i distretti di Thane, Palghar, Raigad, Solapur, Latur, Beed, Nagpur, Ratnagiri e Sindhudurg.