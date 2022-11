Scuole chiuse a Frosinone, Cassino e in vari altri comuni domani

Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo arancio per la giornata di domani, martedì 22 novembre. Domani, 22 novembre, scuole chiuse a Frosinone e non solo. Ha deciso in tal senso anche Ceccano.

«Si raccomanda massima prudenza», scrive sulla sua bacheca Facebook il sindaco di San Donato Valcomino Enrico Pittiglio. Molti colleghi del Cassinate stanno già predisponendo la chiusura degli istituti scolastici. Le scuole resteranno chiuse a Cassino, Pontecorvo e Sant'Elia Fiumerapido. Altri sindaci dei comuni del Cassinate fanno sapere che stanno valutando o meno la chiusura: nelle prossime ore si attende l'ufficialità. Chiusura anche a Fontana Liri, attivato il centro di protezione civile a Sora