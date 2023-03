Giovedì 30 Marzo 2023, 07:11

Sono cinque i nuovi corsi di laurea che l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ha inserito nella sua offerta formativa per l'anno accademico 2023-2024. Dopo gli annunci trapelati nei giorni scorsi, l'ufficialità è giunta nella giornata di ieri durante il tradizionale appuntamento di UnicasOrienta che quest'anno ha riservato due novità: anzitutto il ritorno in presenza dopo le restrizioni imposte dalla pandemia e poi l'articolazione della due giorni strutturata tra Cassino e Frosinone. Proprio dal Capoluogo è partita ieri la dodicesima edizione di UnicasOrienta, oggi proseguirà al Campus della Folcara della Città Martire dove, oltre alla presentazione dei corsi di studio e all'orientamento per gli studenti "in entrata", ci sarà l'orientamento "in uscita" riservato a laureati e laureandi che nel corso del Career day avranno cioè modo di incontrare le aziende e fare dei veri e propri con la possibilità di consegnare il curriculum.

La due giorni, come dicevamo, si è aperta ieri a Frosinone con la conferenza inaugurale presieduta dal rettore Marco Dell'Isola che nel corso del suo intervento ha messo in luce i punti di forza dell'ateneo di Cassino in particolar modo il rapporto privilegiato che si crea tra studenti e docenti: «Da noi c'è una dimensione particolare dove è favorito il rapporto con i professori», ha sottolineato il rettore nel corso del suo intervento. Poi la giornata è entrata nel vivo e si è "sdoppiata": da un lato la tavola rotonda e la presentazione dei corsi di laurea dell'area umanistica; dall'altra sono saliti in cattedra docenti e relatori ad illustrare i corsi dell'area scientifica, ovvero quelli di Economia ed Ingegneria. A questo evento (moderato dal capo servizio de Il Messaggero Frosinone Giovanni Del Giaccio), ha preso parte anche la presidente di Unindustria Miriam Diurni spiegando che sono molto ricercati i laureati in Economia ed Ingegneria.

E proprio il dipartimento di Economia e Giurisprudenza ha presentato due novità per il prossimo anno accademico: il corso di laurea in Economia e Management del Made in Italy che si terrà a Frosinone e quello in Economics with Data Science. Industrial Engineering Technology e Ingegneria Gestionale sono invece i due nuovi corsi di laurea dei dipartimenti di Ingegneria. Una novità anche per quel che riguarda l'area umanistica: a Lettere arriva il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (a numero programmato). La novità per quel che riguarda nello specifico la sede di Frosinone è certamente il corso di laurea in Economia e Management del Made in Italy: ad illustrarlo è stata la professoressa Anna Paola Micheli. Importante novità è anche il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria che dà l'abilitazione all'insegnamento. Oltre ai docenti, sono stati molti gli studenti neo laureati che hanno portato la loro testimonianza: grazie al titolo conseguito all'Unicas sono infatti riusciti a raggiungere vette importanti, proprio come recitava un vecchio sloga dell'ateneo: "Inizia con noi, arriva dove vuoi".