Il peggio è passato. Nel Frosinone si torna a respirare un clima più sereno alla vigilia della ripartenza. Ce n'era bisogno dopo la iella per i numerosi (14) casi di positività al Covid vericatisi uno dietro l'alto nell'ultimo mese e che avevano privato Nesta di tantissimi titolari proprio in un periodo impegnativo del campionato, con 90 minuti da giocare in pratica ogni tre-quattro giorni di media. Dopo l'ultimo tampone sono risultati negativi anche il portiere Bardi, i difensori D'Elia e Curado e l'attaccante Volpe il quale, peraltro, sta smaltendo i postumi dell'operazione al menisco. I quattro giallazzurri, comunque, prima di poter tornare ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra, come da protocollo per i guariti dal contagio del Covid, dovranno effettuare la prevista visita specialistica per ottenere di nuovo l'idoneità fisica a svolgere attività sportiva a livello agonistico. Sarà una questione di ore, però, mentre resta ancora fuori Ciano, ma quest'ultimo è anche alle prese con l'infortunio al ginocchio subito nella in casa con il Pordenone e ne avrà per almeno un altro mese.

Intantro, ieri a Ferentino Nesta ha diretto la seduta mattutina che ha visto i giallazzurri impegnati in un lavoro aerobico, in una serie di esercitazioni tecniche e in una partita finale. Sono rientrati in gruppo Ariaudo, Capuano e Carraro, mentre solo parzialmente lo hanno fatto pure Salvi, Rohden e Maiello, tutti e sei usciti da giorni dal tunnel della positività al Covid-19. Differenziato, invece, per la punta Luciani e terapie per il difensore Baroni. Oggi, sempre a Ferentino, è in programma una doppia seduta per i giallazzurri che stanno preparandosi all'anticipo serale (ore 21) di venerdì prossimo allo stadio “Menti” contro i biancorossi del Vicenza allenati dal cassinate Mimmo Di Carlo. In classifica i padroni casa hanno 19 punti, sei in meno dei ciociari e come loro debbono recuperare una partita. Sabato 23 gennaio, invece, con inizio alle 14, il Frosinone affronterà al “Benito Stirpe” la Reggina, gara che chiuderà il girone di andata. La prima di ritorno, sabato 30 gennaio, la squadra di Nesta la giocherà (ore 14) sul campo dell'Empoli, mentre il sabato successivo (il 6 febbraio) sempre alle 14, il Frosinone riceverà la visita del Venezia. Quindi nel turno infrasettimanale di martedì 9 febbraio, i giallazzurri (ore 21) saranno di scena al “Del Duca” contro l'Ascoli e alla quarta giornata di ritorno, domenica 14 febbraio (ore 15), seconda consecutiva trasferta a Chiavari contro l'Entella. Da ricordare che il Frosinone dovrà recuperare - la data non è stata ancora fissata - la partita fuori casa con il Pisa, valevole per la sedicesima di andata e rinviata, su richiesta del club giallazzurro, a causa dei troppi giocatori positivi al Covid.



MERCATO

Nel frattempo Angelozzi, direttore dell'area tecnica del Frosinone, è in piena attività sul mercato per cercare di portare alla corte di Nesta quei giocatori che possano far salire il tasso qualitativo della rosa in generale e della squadra in particolare, oltre che far crescere il rendimento in termini di risultati e prestazioni. Per il momento dal Torino in prestito è arrivato il giovane e promettente attaccante Millico che sta già prendendo confidenza con la nuova realtà, ma a breve dall'Hellas Verona, ma a titolo definitivo, arriverà il terzino sinistro Luigi Vitale, 33 anni, originario di Castellammare di Stabia, in scadenza con gli scaligeri il prossimo 30 giugno. Dovrebbe firmare un biennale. Per quanto riguarda, invece, l'esterno offensivo Antonio Di Gaudio, 32 anni, siciliano di Palermo e anche lui in scadenza con il club gialloblù, al momento sembrerebbe in vantaggio la Salernitana di Fabrizio Castori, tecnico che lo conosce bene avendolo allenato per anni quando guidava il Carpi. Dalla Spagna, invece, è rimbalzata la notizia che vorrebbe il Frosinone (lo scrive TodoFichajes) interessato a Pietro Iemmello, punta di 28 anni, in prestito a Las Palmas dal Benevento. In uscita, infine, oggi potrebbe essere il giorno del sì di Ardemagni alla Reggiana, mentre per Dioinisi ci sono tanti estimatori (Salernitana, Chievo, Pescara, Ascoli), ma ancora nessuno di questi club interessati ad assicurarsi le prestazioni dell'ormai ex bomber giallazzurro, si decide a fare il passo decisivo.

Mau. Di Ri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA