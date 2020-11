Il Frosinone si lecca ancora le ferite della brutta sconfitta in casa contro il Cosenza nell'anticipo dell'ottava di andata dello scorso venerdì - la seconda al “Benito Stirpe” di questo campionato - ma, intanto, deve pensare già alla trasferta di sabato prossimo al “Mario Rigamonti” dove ad aspettarlo ci sarà il Brescia. Non proprio l'ultima arrivata la squadra di Lopez, anche se al momento la retrocessa dalla Serie A, si trova ai margini della zona playoff, in decima posizione con 9 punti, staccata di 4 lunghezze dai giallazzurri, però con una gara da recuperare. Insomma, si intuisce che nel Brescia qualche prolema da risolvere ce l'ha pure Lopez, ma sabato all'ora di pranzo (ore 14) Brighenti e soci dovranno scendere in campo decisi a vendere cara la pelle e ad affrontare l'avversario di turno con un atteggiamento diverso, rispetto a quello tenuto contro il Cosenza che ha espugnato il “Benito Stirpe” senza dover sudare le proverbiali sette camicie. Anzi, per dirla proprio tutta e senza tanti giri di parole, i calabresi si sono imposti per 2-0, dando una lezione di gioco, tecnica e tattica ai ciociari, finendo l'incontro in crescendo. E se Bardi non si fosse superato in almeno tre occasioni, pur se in parte con la complicità dei giocatori di Occhiuzzi, la punizione per il Frosinone sarebbe stata ancora più dura.

E' evidente che a Brescia, Nesta e i suoi non potranno sbagliare se vorranno evitare di scivolare ulteriormente lungo la china di una classifica che dopo 8 giornate comincia ad assumere una certa fisionomia, pur rimanendo ancora lunghissima la strada che le squadre dovranno percorrere fino a maggio dell'anno prossimo. Ieri mattina, intanto, c'è stata la ripresa sul campo del centro sportivo, a Ferentino, dove chi ha giocato contro il Cosenza, ha effettuato una seduta di scarico mentre a tutti gli altri dopo il riscaldamento, l'allenatore ha fatto svolgere esercitazioni sul possesso palla e una partita. Capuano ha lavorato ancora parzialmente con la squadra, invece Tabanelli è rimasto a riposo dopo l'infortunio che venerdì l'ha costretto ad uscire dopo appena 12 minuti dal fischio d'inizio, sostituito da Tribuzzi. Sfortunato il centrocampista perché dopo i guai alla caviglia, contro il Cosenza ha accusato un problema muscolare al flessore della coscia destra e quasi certamente salterà il Brescia. Le condizioni di Tabanelli verranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico che dovrebbe sottoporlo ad accertamenti strumentali. La speranza è che si tratti di un affaticamento e non di un infortunio serio e tale da costringere il giocatore a fermarsi di nuovo per troppo tempo, privando il Frosinone di una pedina importante.

Per fortuna di Nesta, comunque, sta per rientrare in gruppo Gori, fuori ormai da circa tre mesi dopo l'operazione alla spalla sinistra, per cui il centrocampo potrà di nuovo contare su un elemento altrettanto importante, soprattutto sul piano della combattività, quella che continua a mancare nella formazione giallazzurra. Se va sotto durante lo svolgimento di una partita, infatti, diventa poi un problema serio riuscire a rimontare. E la curiosità statistica di questo avvio di campionato, è che la squadra di Nesta ha perso le 3 partite con identico punteggio: 2-0 in casa contro l'Empoli, in trasferta con il Monza e venerdì sera al “Benito Stirpe” contro il Cosenza. E tutto questo vorrà dire pure qualcosa in merito al collettivo del Frosinone, una formazione che non a caso in 8 giornate ha segnato la miseria di 6 gol? Ed ecco l'interrogativo: la colpa è solo degli attaccanti oppure questi non vengono serviti e supportati nel modo giusto?

