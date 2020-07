Frosinone, nel Cassinate lavori sulla strada di accesso a un centro montano

Continuano, senza sosta, i lavori a Colle San Magno. Questa volta sta intervenendo sulla strada di accesso al paese la Provincia di Frosinone.

"L’ente di piazza Gramsci - si legge in una nota del Comune - sta provvedendo al taglio dell’erba e alla manutenzione del tratto stradale per garantire una viabilità più sicura, maggiore decoro e pulizia, anche in vista della stagione estiva".

“Voglio ringraziare la Provincia e il presidente Pompeo per questi lavori di manutenzione" ha spiegato il sindaco Antonio Di Adamo.

