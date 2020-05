Sora, parchi e giardini pubblici: ecco il piano delle riaperture

Varato a Sora il piano per la riapertura dei parchi pubblici.

I cittadini dovranno attendere mercoledì 20 maggio per tornare a frequentare parco “S. Chiara”, mentre lunedì 25 maggio si sbloccheranno i cancelli di parco “Antonio Valente”. Parco fluviale “Famiglia La Posta”, in località San Domenico, resterà per il momento ancora chiuso al pubblico. E' quanto ha reso noto il Comune in una nota. Le misure sono state adottate dal sindaco Roberto De Donatis con l’ordinanza n. 71 del 17 maggio 2020.

