A Villa Latina l’ex discarica Camponi, compresa tra le quindici della Ciociaria interessate dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 2014 sulle mancate bonifiche, sarà risanata e diventerà un centro didattico per la salvaguardia dell’ambiente.

L’annuncio è arrivato nel giorno della visita, nel paese della Val di Comino, del generale di Brigata dei carabinieri forestali, Giuseppe Vadalà, commissario straordinario per la bonifica delle ex discariche sanzionate dall’Unione europea.

Un annuncio salutato con grande soddisfazione dall’associazione ecologista Fare Verde che ha definito la giornata «eccezionale per l’ambiente». L’associazione, sottolineando che Vadalà sta portando avanti il suo lavoro «per far uscire la locale discarica Camponi dall’infrazione europea e dalla sanzione inflitta», ha reso noto che i «lavori termineranno entro la fine di maggio», cioè tra un paio di settimane.

Il generale, nella visita a Villa Latina, si è intrattenuto in un lungo dialogo con i responsabili di Fare Verde, quelli provinciali e dei gruppi locali Villa Latina e Val di Comino. Erano presenti anche gli amministratori locali, guidati dal sindaco Luigi Rossi. Vadalà, aggiungono da Fare Verde, ha spiegato «quanto è stato fatto in quasi tre anni di lavoro, da Nord a Sud, per sanificare i territori, risolvere un problema ambientale e ottenere un forte risparmio economico per il Paese. Ad oggi, su 81 discariche consegnate nelle mani del commissario per la bonifica dei siti inquinati nel 24 marzo 2017, più della metà sono stati portati fuori dalla procedura di infrazione, permettendo all’erario di risparmiare 16,4 milioni di euro ogni anno, ma anche di restituire zone più salubri alle collettività».

Poi sono stati il sindaco Rossi e il vice Silvia Tusei a comunicare il progetto per l’ex discarica Camponi ai rappresentanti di Fare Verde: «Diventerà il sito di un progetto innovativo e sarà da esempio per le generazioni future» hanno spiegato dall’associazione, aggiungendo che il piano finanziato dalla struttura commissariale sarà gestito da Fare Verde. «Un progetto innovativo di recupero ambientale che prevede per il sito dell’ex discarica Camponi un percorso didattico e un allevamento di api per il recupero del suolo sottratto per troppo tempo alla Comunità».

Ultimo aggiornamento: 17 Maggio, 06:35

