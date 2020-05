Cassino, alla Fca si riparte martedì poi subito nuova cassa

Lo stabilimento Fca di Cassino riaprirà martedi 19 maggio ma si lavorerà solamente per tre giorni (19, 20 e 21). Poi da venerdi 22 maggio dovrebbe scattare un periodo di cassa integrazione in deroga che l’azienda sta definendo in base al nuovo decreto governativo che allunga la scadenza del provvedimento. E’ quanto si apprende da fonti vicine a Fca. L’azienda entro oggi dovrebbe comunicare alle Rsa della fabbrica cassinate il nuovo periodo di fermo produttivo a causa dell’emergenza da pandemia. Perché gli autosaloni hanno riaperto da poco e gli ordini sono minimi nonostante gli incentivi di Fca per attrarre i compratori. Il mercato nazionale e quello internazionale vive un momento di fortissima crisi e quindi le prospettive non sono affatto rosee. Nello stabilimento cassinate rimarranno al lavoro solo gli addetti, circa 300, al reparto presse che producono componenti per il furgone Ducato che si assembla nella fabbrica di Atessa in Abruzzo, la più grande in Europa per questi modelli. Si producono circa 900 furgoni al giorno perché la richiesta del mercato è molto forte. Con la nuova cig di conseguenza slitta il programma dei nuovi modelli e dell’adeguamento tecnologico delle officine per le nuove produzioni.

