Frosinone, enorme masso pericolante sul costone della strada per la basilica di Canneto: via alla rimozione, sarà fatto rotolare

E' tutto pronto per eseguire l'intervento di messa in sicurezza di una porzione di costone che fiancheggia la strada che conduce alla basilica di Canneto, a Settefrati.

Inizieranno giovedì 14 maggio, a cura del settore viabilità della Provincia, le operazioni di disgaggio di un enorme masso roccioso situato sul versante che costeggia la S.P. 103 Settefrati-Canneto, al km. 13+400.

In sostanza si tratta di rimuovere il macigno di diverse tonnellate di peso, attualmente pericolante.

Quel tratto di strada, infatti, è stato chiuso lo scorso 20 aprile quando, effettuando la ricognizione della parete a monte in vista degli interventi di sistemazione che partiranno a settembre grazie a un finanziamento della protezione civile regionale di 800.000 euro, è stata verificata la pericolosità del blocco di roccia.

Sarà così provocata la caduta del masso, in modo tale che non costituisca più un pericolo per la viabilità: per questo la strada sottostante sarà rinforzata con un "tappeto" di circa due metri di spessore che servirà a proteggere la carreggiata dall'impatto. A intervento ultimato (costo 80mila euro), la S.P. 103 sarà riaperta: ci vorranno circa dieci giorni da giovedì. Lo ha comunicato la Provincia in una nota.

Ultimo aggiornamento: 20:54

