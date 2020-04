Coronavirus Frosinone, rialzo contenuto di nuovi contagi e nessun morto: in Ciociaria fase a intermittenza

Nuovo rialzo, seppur contenuto, delle diagnosi di Coronavirus in Ciociaria. In questa fase, in cui la curva giornaliera viaggia a fasi alterne, emerge, comunque, un rilevante calo dei casi rispetto ai picchi delle scorse settimane.

L'ultima serie di tamponi, stando al bollettino della Regione del 10 aprile, ha fatto registrare 12 nuovi contagi in provincia di Frosinone. Ieri erano stati 5, mercoledì 14, martedì 7, lunedì 6.

Nel computo quotidiano, però, sono 11 poiché è compreso anche il test con esito positivo eseguito ieri sul manager dell'Asl. Si conta, inoltre, fortunatamente, un'altra giornata senza decessi (restano 34). In Ciociaria, dunque, sono complessivamente 563 i cittadini che hanno contratto l'infezione dall'inizio della pandemia.

Cresce, seppur in modo graduale, anche il numero dei guariti: ora, con i due di oggi, sono in totale 65. Altre 323 persone, infine, sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano, nel frattempo, fa sapere la Regione, i controlli nelle case di riposo del territorio.

