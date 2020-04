Coronavirus Frosinone, stretta per Pasqua e Pasquetta: la Regione chiude gli alimentari, dagli ipermercati ai piccoli negozi

La Regione Lazio accoglie l'appello lanciato da Confcommercio e Fida Confcommercio Lazio Sud, d'intesa con i sindacati dei lavoratori Cgil, Uil e Cisl, e fa scattare l'operazione “Pasquetta sicura” nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. L'obiettivo è evitare che i cittadini, da un mese costretti in casa sulla base delle misure anti diffusione del Covid, escano in massa per fare la spesa oppure siano tentati da picnic o da scampagnate fuori porta.

Domenica e lunedì, dunque, giorni di festività di Pasqua e Pasquetta, i negozi di generi alimentari resteranno chiusi sull'intero territorio regionale, quindi anche in Ciociaria. La decisione è stata assunta ieri, in serata, ed è stata ufficializzata con l'annuncio di un'ordinanza, che sarà emessa oggi.

Il testo messo a punto dall'ente di via Della Pisana stabilisce la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione (dagli ipermercati ai market più piccoli), abilitati alla vendita di alimentari, compresi quelli all’interno dei centri commerciali. "Resteranno esenti dall’obbligo" le attività la cui apertura è autorizzata da precedenti ordinanze, ossia farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio.

Dalla Regione hanno sottolineato che è prevista la possibilità di vendere al dettaglio articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice Ateco 47.62.20), purché ciò avvenga negli esercizi commerciali, anche all'interno di supermercati, non soggetti a chiusura. Altre attività, come librerie o cartolerie, invece, potranno commercializzare questo tipo di prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio o telefono.

Ultimo aggiornamento: 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA