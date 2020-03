Nel pieno dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, in Ciociaria scatta il sequestro di 775 mascherine protettive non sicure. Non solo: erano pronte per essere commercializzate con una maggiorazione del 300 per cento sul prezzo medio di vendita. E' quanto emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanza, che alla fine ha denunciato due cinesi con l'accusa di manovre speculative su merci e ricettazione.

E' accaduto a Ceprano, dove le fiamme gialle di Arce hanno effettuato controlli in una società gestita da persone originarie del paese asiatico. In base alla ricostruzione dei militari, le mascherine protettive erano prive della documentazione obbligatoria di conformità, quindi ritenute non idonee, e dell'autorizzazione prevista dal decreto del 17 marzo scorso. Erano del modello chirurgico e ffp2 e da quanto emerso il commerciante non ha esibito alcun documento d’acquisto per attestare l’origine e la provenienza della merce.

I prodotti rinvenuti, poi sequestrati, sono stati analizzati tramite perizia dalle autorità sanitarie locali per un'eventuale donazione, dopo il parere della Procura, al personale sanitario impegnato in prima linea contro il Covid-19.

Quelli che dovevano essere dispositivi di protezione individuale, però, sono stati giudicati inadeguati: il loro potere filtrante è risultato pari a quello di un comune capo d’abbigliamento.

Ultimo aggiornamento: 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA