In molti implorano anche i santi per spazzare l'epidemia da Coronavirus. C'è chi prega e chi invoca l'intercessione divina. A Pofi don Giuseppe Said, parroco del paese, ha impartito la benedizione della cittadina sollevando la reliquia di San Giovanni Paolo II e invocando la protezione e l'aiuto di Dio per l'intera comunità. Al suo fianco, con la fascia tricolore, c'era il sindaco Tommaso Ciccone.

Il rito liturgico è stato celebrato nel piazzale del paese dove si trova la statua di Karol Wojtyla, 264° papa della Chiesa cattolica morto nel 2005.

Ultimo aggiornamento: 20:03

