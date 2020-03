Altri due decessi e 42 contagiati dal Coronavirus in Ciociaria. L'emergenza sanitaria non concede tregua. Il bilancio dei tamponi eseguiti nelle ultime ore fa registrare un'altra impennata di infezioni da Covid-19 in provincia di Frosinone, con il totale giornaliero che è superiore a quello della città di Roma.

«Sono 42 i nuovi casi positivi, di cui 25 riferibili ai cluster di Veroli e Cassino. Su entrambe è in corso un lavoro, insieme all'Asl, di separazione dei percorsi e messa in sicurezza di pazienti e operatori». E' quanto comunicato tramite il bollettino odierno della task force della Regione Lazio. Dalla clinica San Raffaele, però, hanno precisato che per quanto riguarda la struttura della città martire si tratta soltanto di due sanitari, entrambi peraltro asintomatici, e di nessun paziente.

Purtroppo sale anche il numero dei morti, che era arrivato a 23. A loro se ne sono aggiunti altri due che si trovavano all'ospedale Spaziani: “Si tratta di un uomo di 64 anni e uno di 80, entrambi con patologie pregresse” hanno spiegato dalla Regione. Ci sono, fortunatamente, anche buone notizie: 149 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare e tre pazienti sono guariti.

Più del 40% dei casi di oggi sono concentrati nelle province di Frosinone e Rieti (88 in totale), la gran parte legata alle case di riposo e alle residenze per anziani. Nella Capitale, invece, il trend si mostra in discesa, il più basso da inizio settimana, con 38 casi di giornata. Nel Lazio, complessivamente, sono state riscontrate 210 nuove positività. E' quanto evidenziato dall'assessore regionale alla Sanità, D'Amato.

I DATI DEL CAPOLUOGO

E nella giornata di venerdì sono arrivati i primi dati ufficiali inviati dalla Prefettura al Comune di Frosinone, relativamente al numero dei positivi riscontrati sul territorio.

«Dall’inizio dell’emergenza ad oggi, a distanza di circa trenta giorni - fa sapere l’amministrazione comunale - secondo le indicazioni della Prefettura, a seguito della raccolta delle informazioni operata dalla Asl, risultano 18 casi positivi, compreso un decesso rientranti, per circa la metà, in due distinti nuclei familiari».

In base a questi numeri il capoluogo resta al di sotto della media regionale e di quella provinciale.

«Sulla scorta del rapporto con la popolazione residente - spiegano dal Comune - nel Lazio ci sono 2505 positivi, con un coefficiente pari a 0,042%; in provincia di Frosinone, 357 positivi, con un coefficiente pari a 0,073%, mentre nella città di Frosinone si registrano 18 casi positivi, con un coefficiente pari a 0,039%, al di sotto, dunque, sia della media provinciale, che di quella regionale».

