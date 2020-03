​​Coronavirus Italia, mappa contagio: tutti i dati regione per regione. Quasi novemila guariti solo in Lombardia

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, alle ore 17 del 28 marzo. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 92.472, dei quali 12.384 sono guariti e 10.023 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 70.065. Rispetto a ieri, i contagi sono aumentati di 3.651 persone (ieri erano aumentati di 4.401); i guariti sono cresciuti di 1.434 unità; i deceduti di 889. Sono 3.856 i malati in terapia intensiva, 124 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 39.533 su 70.065: il 56,4% del totale.

I dati regione per regione. I casi attualmente positivi sono 24.509 in Lombardia (1.319 in terapia intensiva, 8.962 i guariti), 9.964 in Emilia-Romagna (316 in terapia intensiva, 1075 i guariti), 6.913 in Veneto (344 in terapia intensiva, 655 i guariti), 6.851 in Piemonte (3.318 in terapia intensiva, 203 i guariti), 2.999 nelle Marche (166 in terapia intensiva, 10 i guariti), 3.511 in Toscana (277 in terapia intensiva, 108 i guariti), 2.086 in Liguria (167 in terapia intensiva, 378 i guariti), 2.181 nel Lazio (133 in terapia intensiva, 200 i guariti), 1.407 in Campania (132 in terapia intensiva, 76 i guariti), 1.120 in Friuli Venezia Giulia (59 in terapia intensiva, 229 i guariti), 1.242 in Sicilia (71 in terapia intensiva, 60 i guariti), 1.234 nella provincia di Trento (72 in terapia intensiva, 151 i guariti), 929 nella provincia di Bolzano (51 in terapia intensiva, 116 i guariti), 1.358 in Puglia (98 in terapia intensiva, 29 i guariti), 1.027 in Abruzzo (70 in terapia intensiva, 30 i guariti), 898 in Umbria (44 in terapia intensiva, 43 i guariti), 98 in Molise (9 in terapia intensiva, 16 i guariti), 569 in Sardegna (22 in terapia intensiva, 29 i guariti), 468 in Valle d'Aosta (26 in terapia intensiva, 2 i guariti), 523 in Calabria (22 in terapia intensiva, 11 i guariti) e 178 in Basilicata (19 in terapia intensiva, 1 i guariti).

<div class="flourish-embed flourish-bar-chart-race" data-src="visualisation/1659099"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

Ultimo aggiornamento: 18:49

