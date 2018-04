Continuano a ritmo serrato i controlli dei carabinieri del Nas per la verifica dello stato di conservazione dei cibi nei locali commerciali.

E, come spesso avviene, i primi a finire nel mirino dei carabinieri sono i ristoranti.

Così un ristorante è finito sotto sequestro per gravi carenze igienico-sanitarie a Campo Staffi e in più sono state emesse multe salate sia per alcune attività nella stessa stazione invernale di Filettino sia nella vicina Campo Catino, a Guarcino.

L’operazione dei carabinieri si è sviluppata nel giro di un paio di giorni, nei quali i militari hanno ispezionato i locali della zone turistiche invernali della Ciociaria.

Il caso più grave è stato riscontrato proprio a Campo Staffi, dove i carabinieri, hanno «sottoposto a sequestro penale un ristorante per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Inoltre sono state sottoposte a sequestro penale anche sostanze alimentari detenute in cattivo stato di conservazione».

L’operazione, ha interessato (come detto) anche Campo Catino (nel comune di Guarcino). Qui i militari hanno eseguito un sequestro amministrativo di sostanze alimentari per mancanza di un idoneo sistema di tracciabilità.

A Filettino, infine, i controlli hanno interessato anche un allevamento riscontrando numerose irregolarità.

Mercoledì 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA