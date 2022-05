Cassino, con l'auto sotto un tir sull'A1: miracolato

È finito con la sua auto, una Citroen C3, sotto un tir: miracolato.

È successo poco fa sulle corsie dell'A1 che attraversano il cassinate, per la precisione al chilometro 666 direzione Nord.

Sul posto sono giunti o vigili del fuoco, ma il loro intervento non è servito: l'uomo alla guida è uscito con le proprie gambe dalla sua auto. Sul tratto di A1 sono state registrate code, per i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.