Venerdì 22 Marzo 2024, 07:07

Tutto pronto a Ferentino per le giornate del Fai di primavera in programma domani e domenica . È l'unica città in Ciociaria inserita nell'iniziativa nazionale del Fondo per l'ambiente italiano con il supporto della Pro Loco, dell'amministrazione comunale, della Regione Lazio e di sponsor locali. Nelle due giornate sarà possibile visitare con guide specializzate monumenti e luoghi di rilevanza storico, culturale, artistica ed ambientale che solitamente non sono accessibili al pubblico o lo sono in rari momenti dell'anno.

GLI ORARI

IL PERCORSO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le visite saranno possibili dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30 in entrambe le giornate. Oltre alle guide specializzate, ci saranno ben 100 "apprendisti ciceroni" delle scuole Dante Alighieri di Anagni, Tulliano di Arpino, Anton Giulio Bragaglia di Frosinone, Norberto Turriziani di Frosinone, Leonardo da Vinci di Sora, Simoncelli di Sora e Sulpicio di Veroli che durante le due giornate accompagneranno i turisti lungo il percorso.Ci sono 17 tappe ufficiali più la possibilità di raggiungere il Lago di Canterno e mangiare a due passi da lì, con una vista vista mozzafiato. Le 17 tappe sono: Porta Montana-Mura poligonali da cui può iniziare il giro, palazzo dei Cavalieri Gaudenti, Mercato Romano Coperto, Biblioteca ed Archivio Diocesano, Duomo dei santi Giovanni e Paolo, museo Diocesano, Criptoportico-Carcere di Sant'Ambrogio, Chiesa delle Clarisse di Santa Chiara, Parco Orto del Vescovo-Mura Poligonali, Piazza Mazzini-Palazzo Consolare-Domus Romana, Chiesa di Santa Maria Maggiore, Archi di Casamari e Testamento di Aulo Quintilio, Porta Sanguinaria-Mura Poligonali, Teatro Romano, Chiesa di Santa Lucia, Chiesa di San Francesco-Porta San Francesco-Martino Filetico, Monastero di Sant'Antonio Abate con la tomba di Celestino V. Quest'ultimo luogo è staccato dal centro storico e come Canterno può essere raggiunto singolarmente. In alcune delle 17 tappe potranno entrare solo i soci Fai (ad esempio la Biblioteca e l'Archivio Diocesano, il Duomo dei Santi Giovanni e Paolo, la cappella del Vescovo). Per la prima volta a Ferentino, infine, ci sarà la posibilità di mangiare con i menù turistici a prezzi calmierati oltre ai menù caratteristici di ogni singolo locale. Si potrà mangiare anche nella sede della Pro Loco, solo su prenotazione .