Pratiche edilizie solo on line, lunedì la presentazione dello "sportello digitale"

Sarà presentato lunedì 6 novembre alle 10.30, presso la sala consiliare del Comune di Frosinone, il nuovo portale dedicato alla gestione delle istanze edilizie che, partire dal 20 novembre, dovranno essere presentate obbligatoriamente in via telematica. Alla giornata di formazione, voluta dall’amministrazione Mastrangeli mediante l’assessorato a innovazione e smart city di Alessandra Sardellitti, sono stati invitati i rappresentanti degli ordini professionali della provincia di Frosinone degli ingegneri, architetti, geologi, geometri e periti industriali. L’incontro è aperto a tutte le persone interessate.

«Il fine dell’iniziativa di lunedì – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli - è quello di consentire la maggiore diffusione e fornire la formazione necessaria per usufruire del nuovo servizio.

L’attivazione del portale per l’acquisizione delle istanze in materia urbanistica-edilizia rientra infatti tra quegli strumenti che vanno incentivati perché in grado di semplificare e snellire il rapporto tra cittadini, professionisti e pubblica amministrazione»





«L’evento formativo è stato organizzato al fine di agevolare il corretto utilizzo e illustrare le potenzialità del sistema – ha dichiarato l’assessore Sardellitti – L’attivazione della piattaforma digitale di gestione delle pratiche del S.U.E. snellirà le attività di front-office e, pertanto, consentirà di procedere al controllo e una evasione più agevole delle pratiche presentate».