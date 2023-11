Venerdì 3 Novembre 2023, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 09:30

Mercoledì (ore 19) torna a riunirsi il Consiglio comunale di Frosinone dopo il caos dell'ultima seduta quando volarono gli stracci e spintoni nei banchi della stessa maggioranza di centrodestra. Il presidente del consiglio Massimiliano Tagliaferri e il consigliere della lista Mastrangeli Francesco Pallone arrivarono quasi alle mani. Si è poi aperta una crisi che ha portato alla revoca delle deleghe ai consiglieri di maggioranza Anselmo Pizzutelli e Giovanni Bortone.

La prossima seduta sarà dedicata al question time. Nel frattempo è tornata la maretta in maggioranza, in particolare tra Fratelli d'Italia e Lega, sulle elezioni provinciali.

L'opposizione ne approfitterà per incalzare l'amministrazione alle prese ancora l'ennesima diatriba interna? Il centrosinistra si è riunito per presentare una mozione in Consiglio. Sui cantieri fermi? Sulla bassa qualità ambientale che vede il capoluogo arretrare? Sulla mancanza di personale al comune? Sulle difficoltà del governo Mastrangeli? Macché.

Il centrosinistra unito, eccezion fatta per il Polo Civico, si occuperà di politica internazionale. È stata infatti presentata una mozione sul conflitto tra Israele e Palestina. Dopo aver ripercorso tutte le vicende di questo conflitto a partire dall'attacco terroristico di Hamas, i consiglieri del Pd, della lista Marzi, della lista Marini e i Socialisti chiedono a gran voce che il Consiglio si esprima per condannare l'atto terroristico, per auspicare la liberazione degli ostaggi, per esprimere solidarietà ai civili israeliani e palestinesi. Con quello che sta accadendo in Medio Oriente, simili iniziative valgono poco o nulla se portate avanti da un Governo nazionale, figuriamo da un Consiglio comunale. E mentre la minoranza si occupa di questioni internazionali, la vera opposizione all'amministrazione comunale arriva dall'interno della stessa maggioranza. Ieri ennesima critica del capogruppo della Lega, Giovanni Bortone che ha accusato di eccessivo immobilismo l'attuale amministrazione sulla questione cantieri pubblici.

Gianpaolo Russo

