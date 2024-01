La nota politica da evidenziare è stata la decisione da parte del gruppo di Fratelli D'Italia di non avallare la decisione sulla nomina dei revisori che dovrà comunque passare al vaglio del consiglio comunale. Un distinguo che qualcuno ha letto come un inizio di un rapporto non più blindato per Mastrangeli. «I nomi sono stati calati dall'alto senza alcun accordo preventivo» ha riferito un consigliere di Fdi. Stasera riunione del gruppo consiliare con il consigliere di Fdi, Sergio Crescenzi, che sta valutando se rimanere o meno all'interno del partito dopo la mancata elezione a consigliere di palazzo Gramsci. In bilico anche la posizione dell'assessore di Fdi, Simona Geralico entrata in giunta con una manciata di voti per rispettare le quote rosa ma che, nel partito, in molti hanno mal digerito. Ed anche Crescenzi insieme a Pizzutelli, Mirabella, Bortone, Cirillo, Scaccia è tra gli scontenti di questa amministrazione comunale tanto da asserire pubblicamente su Facebook qualche giorno fa che «ad un anno e mezzo dalle elezioni comunali c'è ancora confusione negli uffici, ancora non si sa chi è veramente il sindaco...due è meglio di uno.». Un attacco diretto al primo cittadino Riccardo Mastrangeli ed il riferimento altrettanto esplicito dell'incidenza ancora forte dell'ex primo cittadino Nicola Ottaviani. Dal canto suo il sindaco continua a dirsi tranquillo. Ma tutto intorno le acque sono molto agitate.