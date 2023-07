Ondate di calore, Frosinone tra le nove città italiane più a rischio

Frosinone tra le nove città italiane più calde: il picco previsto domani, ma ondate di calore ci saranno anche lunedì e mercoledì. Dopo il mese di giugno non propriamente estivo, l’estate entra, dunque, nel vivo con l’arrivo della prima vera ondata di calore della stagione e le temperature che, secondo il Consorzio Lamma-Cnr, da lunedì supereranno i 40 gradi. Ma farà molto caldo già nelle prossime ore con valori massimi di 37 gradi. Lo conferma il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che domenica vede 9 città contrassegnate con il bollino arancione (rischio salute per i più fragili). Il caldo che da ieri sta investendo l’Italia ha fatto scattare il livello di allerta caldo, per domani, in 9 città italiane: Bolzano, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. «Questi valori sono 6-7 gradi in più rispetto alla media delle temperature massime di luglio», ha spiegato il climatologo Bernardo Gozzini. Di «serio pericolo per la salute umana a causa del caldo» parlano i medici ambientali del Sima. «Il caldo eccessivo determina problemi sanitari in quanto può alterare il sistema di regolazione della temperatura corporea», ha afferma il presidente Sima, Alessandro Miani. I consigli: assumere almeno 3 litri di acqua durante la giornata, evitare alcolici e preferire cibi come frutta e verdura, proteggere gli occhi con occhiali da sole e prevenire scottature con creme solari ad alto fattore protettivo.