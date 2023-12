Scontro tra una Smart e un furgone sulla Casilina, muore una donna di Anagni: aveva 47 anni e lavorava alla Asl

Incidente mortale questa mattina su via Casilina, nel territorio di Anagni, all'altezza della zona di Osteria della Fontana: muore una 47enne. Una Smart e un furgone si sono scontrati in maniera violenta. Ad avere la peggio la donna che si trovava a bordo della Smart. Sul posto è atterrata un'eliambulanza, nel frattempo gli operatori del 118 sul posto stavano tentando la rianimazione. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per circa 40 minuti, ma non c'è stato nulla da fare. La vittima è Melinda Deak, 47 anni. La donna di origini ungherese da tempo viveva ad Anagni. Era una dipendente della Asl. Feriti, ma in modo lieve, i due uomini che si trovavano a bordo del furgone.

