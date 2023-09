Era ricercato, sorpreso e arrestato in autostrada a Cassino

Aveva un ordine di carcerazione pendente ma andava in giro come se niente fosse. Peccato sia incappato nei controlli della polizia in autostrada, a Cassino.

Gli agenti della stradale hanno fermato una Mercedes Vito e dagli accertamenti condotti è emerso che il conducente risultava destinatario di un decreto di esecuzione di carcerazione emesso dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania per l’espiazione di una pena di un anno, 3 mesi e 10 giorni oltre 400 euro di multa. L'uomo è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Cassino.