Cassino, Piove nelle aule bambini mandati a casa: scuola chiusa e strade allagate

Piove nelle aule: oltre 150 bambini che frequentano il terzo circolo di Cassino, nella frazione di Sant'Angelo, sono stati rimandati a casa e la scuola è stata chiusa. A chiamare i genitori sono stati gli uffici della scuola dopo che alcuni docenti hanno riscontrato infiltrazioni in alcune aule. In questi minuti i genitori si stanno recando nella scuola per prelevare i bambini che sono rimasti nell'atrio: non sono stati mandati nelle aule per una questione di sicurezza.

Il Comune è stato avvisato e il dirigente dell'area tecnica si sta recando sul posto per un sopralluogo. Ma quel che preoccupa è il futuro, essendo una scuola da poco riammodernata. Già lo scorso anno ci fu una problematica simile, ma il 24 novembre del 2021 il sindaco Salera assicurava: "Non è assolutamente vero che nella scuola di Sant’Angelo piove in classe. Mi sono recato personalmente sul posto e ho potuto constatare che non è affatto così. C’è una porta finestra, adibita ad ingresso per le normative anti Covid, dove quando piove si infila l’acqua sotto la finestra. Cosa cui si porrà rimedio con la registrazione delle chiusure degli infissi e per il tempo a venire anche con una pensilina”.

Trascorsi dieci mesi, nulla è cambiato. Nelle aule continua a piovere in classe. Sempre a Sant'Angelo, in località Selvone, è stata transennata una strada in località Selvone a causa dell'allagamento.