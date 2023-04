Cassino, operaio precipita da impalcatura: è grave

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in un cantiere ediele di via Arigni, a Cassino. Dalle prime informazioni che trapelano l'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa sei metri. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, motivo per cui è stata allertata l'eliambulanza e l'operaio è stato elitrasportato sulle cause dell'accaduto. Sul posto oltre al 118 e ai carabinieri anche gli ispettori dello Spresal dell’Asl per cercare di far chiarezza sulle cause dell'acacduto.