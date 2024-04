Sabato 20 Aprile 2024, 07:56

Movida violenta e tavolini selvaggi: a Cassino scatta la stretta all’interno della nuova area pedonale, cuore pulsante della città. Da quando lo scorso mese di marzo c’è stata l’apertura completa dell’isola pedonale, subito si sono verificati anche i primi disagi. Soprattutto durante i weekend, infatti, molti bar e locali con i loro tavolini occupano gran parte dell’isola pedonale al punto tale da rendere difficile la passeggiata per le famiglie. Altra nota dolente è quella della mala movida: nonostante l'ampliamento della sicurezza con i cosiddetti “steward” in alcuni locali, anche in queste settimane non sono mancati episodi spiacevoli al punto tale che il tema della sicurezza è diventato terreno di scontro anche in campagna elettorale. Dopo una serie di ammonimenti e diffide, sono pertanto scattate le prime multe ad alcuni gestori e titolari dei locali.

I CONTROLLI

I controlli, come spiega l’assessore alla Polizia municipale Monica Capitanio, proseguiranno anche in questo weekend. Poi, dalla prossima settimana, ci sarà un vero e proprio controllo a tappeto grazie anche all’arrivo di nuovi agenti: da lunedì entreranno infatti in servizio altri 8 vigili urbani, che faranno lievitare a circa 20 unità il corpo della Polizia municipale di Cassino che da decenni non poteva contare su un numero così alto: proprio a causa della grave carenza di organico, fino ad oggi non è stato possibile avviare i controlli serali della Municipale nei weekend per una maggiore sorveglianza della movida. Adesso che arriveranno i nuovi vigili, i controlli saranno costanti.

LA REGOLAMENTAZIONE

Si partirà dalla regolamentazione del cosiddetto fenomeno dei ‘tavolini selvaggi’ che, come spiega anche l’assessore alla Municipale Monica Capitanio, sta creando certamente alcuni disagi, ragion per cui lo scorso weekend sono già scattate le prime multe. «Le partenze sono sempre particolarmente delicate. Con il lavoro silenzioso ma efficace della Polizia municipale - spiega l’assessora Capitanio - da qualche settimana l’amministrazione sta cercando di aiutare i gestori dei locali del centro e delle attività commerciali che lo richiedono, a capire come meglio procedere per mettersi in regola studiando anche soluzioni più efficaci e ragionevoli per venire in contro alla ratio del nuovo regolamento. Dopo un primo passaggio che potremmo definire dialogante e ben disposto all’intesa sono seguiti i normali controlli e le verifiche del caso».

Quindi, la delegata del sindaco Salera alla Polizia municipale e alla sicurezza evidenzia: «Già lo scorso weekend alcune pattuglie appartenenti alla Polizia municipale, oltre ad effettuare i controlli all’interno del mercato dove hanno proceduto a fare alcune rimozioni e verbalmente ammonito alcuni commercianti, hanno eseguito un giro nel centro pedonale passando in rassegna tutti i locali per le verifiche circa la regolarità dell’occupazione del suolo pubblico. Dai controlli è scaturita qualche sanzione per occupazione del suolo pubblico senza autorizzazione. Dai controlli però, sono state registrate anche molte posizioni in regola con le autorizzazioni soprattutto nella parte dell’isola aperta da più tempo e molte richieste inoltrate ed in attesa di risposta. I controlli proseguiranno anche in questo weekend e speriamo che tutti si saranno messi in regola senza occupare abusivamente gli spazi dell’isola pedonale». Conclude l’assessora: «I controlli hanno riguardato e riguarderanno per lo più il rispetto dei limiti imposti dal regolamento per il posizionamento gole del comune vivere civile».