Cassino, la banda del buco torna in azione: ripulito un tabacchi

Dopo i tanti colpi messi a segno in estate e ancora nei mesi scorsi, la 'banda del buco' è tornata in azione nel Cassinate. Nella notte tra domenica e lunedì 9 gennaio, malintenzionati si sono intrufolati nel tabacchi di via Pascoli, a Cassino, ed hanno fatto razzia di sigarette, gratta e vinci e tutti i soldi contanti che erano in cassa: un bottino ingente. I titolari si sono rivolti alle forze dell'ordine e stanno quantificando i danni per formalizzare la denuncia dell'accaduto.