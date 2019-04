Cassino, il centrodestra ritrova l’unità e candida una donna a sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Improvviso e inaspettato ribaltone elettorale nel centrodestra di Cassino in vista delle elezioni comunali del prossimo 26 maggio. Il candidato sindaco non è più Carlo Maria D’Alessandro presentato venerdi scorso e che faceva riferimento a Forza Italia ma una donna, la commercialista Paola Carnevale per la Lega. La situazione è cambiata tra la giornata di domenica e ieri mattina quando Mario Abbruzzese e la deputata leghista Francesca Gerardi hanno raggiunto l’intesa per il rientro del Carroccio nel centrodestra.Messe da parte le polemiche e gli insulti fra i due partiti, soprattutto per la sfiducia al sindaco D’Alessandro firmata dai due consiglieri leghisti (Marsella e Monticchio) ed anche per la difficoltà di Forza Italia e della Lega di trovare un candidato sindaco unitario, si è arrivati alla riappacificazione. Bruciate diverse candidature, tra cui di Claudio Lena e di D’Alessandro, è stata trovata l’intesa su Paola Carnevale anche con il consenso di Fratelli d’Italia e di Udc. Abbruzzese e Gerardi, presenti il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, Angela Abbatecola di Fdi e Pasquale Moretti di Udc, hanno spiegato che la ritrovata unità del centrodestra è scaturita dalla collaborazione data dai partiti alleati. Paola Carnevale, commossa, alla sua prima esperienza politica, ha detto che affronterà la campagna elettorale puntando su un programma mirato al rilancio della città. Carlo Maria D’Alessandro, che si era candidato senza la Lega, ha precisato: «La mia disponibilità alla candidatura è sempre stata subordinata all’unità della coalizione di riferimento, e mai a progetti di contrapposizione, ai quali il sottoscritto non intende prestarsi. Poiché il quadro politico del centrodestra sembra finalmente avviato a una positiva ricomposizione, il sottoscritto ritiene assolutamente opportuno riconsegnare alle forze politiche, il mandato, di altissimo onore, che mi era stato affidato».E non mancano, però, mugugni nella Lega di Cassino tanto che alcuni minacciano di presentare una lista civica in appoggio a Petrarcone. Alla presentazione c’era soltanto l’ex consigliere comunale Robertino Marsella e non il segretario di sezione Ernesto Di Muccio. Carmelo Palombo aveva impegni familiari a Roma. Paola Carnevale, 48 anni, commercialista, è sposata con Guido D’Amico, presidente di ConfimpreseItalia, madre di una figlia; è revisore dei conti al Cosilam da alcuni anni.Intanto nel centrosinistra il candidato sindaco Enzo Salera incassa l’appoggio di Italia in Comune, il movimento politico fondato da Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, e composto dai primi cittadini di diverse città italiane. Il movimento ha deciso di sostenere Salera. L’ufficialità si è avuta ieri in seguito all’incontro tra Enzo Salera ed Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri e coordinatore nazionale di “Italia in Comune”.