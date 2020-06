© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il periodo di chiusura a causa del Covid riapre domenica 14 giugno la Rocca Janula a Cassino. Rimarrà aperta tutte le domeniche con ingresso libero. “Siamo davvero contenti che possa riaprire stabilmente la Rocca Janula, simbolo della città di Cassino, dopo questo prolungato periodo di chiusura dovuto al Covid19. Insieme alla riapertura del Museo Historiale, riaprire la Rocca Janula, riconosciuta dimora storica da parte della Regione Lazio, significa offrire un ulteriore spazio alla valorizzazione culturale della nostra città. Per questo non posso che ringraziare 'I Corvi di Giano', l'associazione di rievocazione storica medievale che ha lavorato intensamente per la riapertura e che nel corso degli anni ha curato e valorizzato la Rocca Janula”. Ha detto l'assessore alla cultura del Comune di Cassino Danilo Grossi. Dopo l'anteprima e la prima sperimentazione avuta già la scorsa settimana questi sono gli orari di visita: la Rocca aprirà in modo ordinario ogni domenica dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00. Il piano antiCovid prevede turni di 7 persone per volta muniti di mascherina che potranno visitare l'interno della Rocca cogliendo al meglio il clima medievale della città di Cassino grazie ai racconti dei volontari dell'Associazione in costumi d'epoca. L'ingresso è gratuito. Infatti i volontari dell’associazione terranno ogni domenica brevi rievocazioni storiche di battaglie in epoca medioevale nei loro caratteristici costumi.