Un bus della ha preso fuoco, in mattinata, dinanzi le scuole della Folcara a Cassino, in località Sant’Angelo. E' successo dove si trovano gli istituti superiori Itis Majorana e liceo Scientifico, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cassino e gli agenti della polizia. Le fiamme sono partite dal vano motore, ma per fortuna non c'erano passeggeri all'interno del mezzo. Illeso il conducente.