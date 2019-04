© RIPRODUZIONE RISERVATA

È un successo che sa di ChampionsLeague quello dell'Inter al " Benito Stirpe " di Frosinone. Inerazzurri, oggi in tenuta bianca nonostante quella anch'essachiara (tutta gialla) dei padroni di casa, l'hanno ottenutosenza troppo faticare visto che la squadra di Baroni non èriuscita a opporre un'eccessiva resistenza. Gli ospiti hanno unpò sofferto soltanto nel finale, dopo che la rete di Cassata,dell'1-2, aveva fatto sperare nel pari il pubblico di casa.Invece Vecino, nei minuti di recupero, ha pensato bene dichiudere il conto finalizzando al meglio una micidialeripartenza. Sono tre punti che permettono all'Inter di arrivarecon tranquillità alla gara contro la Roma di sabato prossimo,quella sì decisiva per un posto nell'Europa che conta. Efondamentale sarà il ruolo del grande ex Radja Nainggolan, oggiprotagonista principale della vittoria in Ciociaria, e tornatosui livelli che ne fecero un beniamino del tifo giallorosso.Il belga ha anche segnato la rete con cui l'Inter hasbloccato il risultato, battendo Sportiello di testa, su crossdi D'Ambrsio, al termine di una bella azione corale. Ilraddoppio è firmato da Ivan Perisic, su calcio di rigore: fallodi Chibsah ai danni di Skriniar, strattonato in modo palese dalcentrocampista di Baroni dopo un calcio d'angolo. L'arbitroMassa non hja potuto far altro che fischiare il penalty e suldischetto si è presentato Perisic e non Icardi, che ha spiazzatoSportiello. Va anche detto che lo 0-2 con cui si è chiuso ilprimo tempo avrebbe potuto essere più ampio se Politano nonavesse fallito una grande occasione al 41': servito da Icardi, atu per tu con Sportiello, l'ex Sassuolo si è fatto ipnotizzaredal portiere avversario.La squadra di Spalletti è tornata in campo per la ripresa conun approccio più 'rilassatò e il Frosinone ha cercato diapprofittarne per affacciarsi dalle parti di Handanovic. Mentrel'Inter cercava di fare possesso palla, il Frosinone ha alzatoil ritmo: bella azione di Paganini sulla destra con palla aCiofani che ha scaricato per Cassata che con un tiro di destroha battuto un Handanovic apparso non irreprensibile sullaconclusione dell'avversario. Poi ci ha provato Ciano supunizjone, prima che nel recupero arrivasse la terza reteospite, con Vecino che aveva azionato il contropiede.