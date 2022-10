Casalvieri: trovato morto nel letto, eseguita l'autopsia e fissati i funerali

Domani pomeriggio, mercoledì 19 ottobre, alle ore 15:30 l’ultimo saluto a Massimiliano Di Rezze, il 31enne di Casalvieri deceduto per un malore nel letto della sua abitazione. Il magistrato ha rilasciato il nullaosta ai familiari per lo svolgimento delle esequie, dopo che il medico legale ha effettuato l’autopsia sul corpo del ragazzo. I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale della Madonna delle rose, nella frazione di Roselli dove il giovane viveva. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nella serata del 12 ottobre dopo che i familiari lo avevano cercato invano al cellulare per ore. Quando sono arrivati i soccorsi hanno trovato Massimiliano già privo di vita nel suo letto. Tutta la comunità si è stretta intorno al dolore dei familiari, persone stimate e benvolute. Gli amici del 31enne hanno realizzato uno striscione che campeggia nella frazione in cui viveva.