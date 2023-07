Il cardinale Zuppi alla città di Cassino: «Siate operatori di pace». Il messaggio per la processione penitenziale del 9 luglio

«Siate operatori di pace». E' l'esortazione arrivata dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, alla città di Cassino. Il messaggio, letto dal vescovo Gerardo Antonazzo, è giunto in occasione della celebrazione in onore della Madonna Assunta. Ogni anno, all'alba del 9 luglio, la Terra di San Benedetto si ritrova nella chiesa Concattedrale in segno di ringraziamento alla protettrice della Città Martire. Una tradizione antichissima e amata dal popolo cassinate sin dall'800. Questa mattina, al termine della messa delle 5, celebrata dal vescovo, lo stesso Antonazzo ha dato lettura della missiva con cui il cardinale Zuppi partecipa e si unisce in preghiera, «affinché si venga presto alla desideratissima pace». Subito dopo un lungo serpentone umano ha dato via alla Peregrinatio penitenziale, che fino al prossimo venerdì toccherà tutte le parrocchie di Cassino. Prima tappa: la chiesa di San Pietro nel rione Colosseo, dove il simulacro rimarrà fino a lunedì sera.