Ceccano, si ribalta con l'auto nella notte: paura per una ragazza poi trasportata in ospedale

Una giovane di 22 anni è rimasta ferita dopo essersi ribaltata con l'auto. E' accaduto la notte scorsa a Ceccano, in via per Frosinone. La Fiat Punto distrutta ha fatto pensare al peggio. La giovane è stata trasferita in ambulanza al Pronto soccorso di Frosinone in condizioni critiche, ma fortunatamente non gravissime.

La ragazza avrebbe sbandato per evitare un gatto in mezzo alla strada, finendo contro un’aiuola per poi cappottarsi in piena carreggiata. Soltanto l’ora tarda, le tre di notte, ha scongiurato il potenziale coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, i carabinieri per i rilievi e un carroattrezzi per la rimozione della macchina incidentata.